وجه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، باستمرار العمل بمقتضى الأمر السامي بحظر استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام1438هـ بما فيها مبان ومخيمات الجهات الحكومية دون استثناء .
وشدد في توجيهه للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ القرار، وتطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يثبت مخالفته لمضمون القرار بإدخال أو استخدام الغاز المسال إلى أي من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة، سواء أكان تابعاً لحملات الحج أو الجهات الحكومية والخيرية المشاركة في أعمال الحج.
من جهته أكد مدير الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن تطبيق قرار حظر استخدام الغاز يأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع دخول الغاز إلى المشاعر المقدسة، لافتاً إلى أنه هناك آليات واضحة لتنفيذ القرار، تمنح لمفتشي الإشراف الوقائي بالدفاع المدني صلاحية ضبط اسطوانات الغاز المسال ومصادرتها، وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين.وفق “أخبار 24”.
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