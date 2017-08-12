أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة والأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أنه لا أثر للتسرب النفطي على شواطئ المنطقة الشرقية، مبيناً أن الهيئة تتابع الأمر مع الجهات المعنية.
وأوضح أن الصور المتداولة لهذا التسرب خارج حدود المملكة.
وكانت وسائل إعلام كويتية أوردت أنه تم رصد تسرب نفطي في بحر الكويت مقابل منطقة رأس الزور، مبينة أن الجهات الكويتية المعنية تعمل لمكافحة هذا التسرب واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنطقة.
وفق “أخبار 24”.
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