قالت مصادر إن مرور العاصمة المقدسة حرر 16 مخالفة وقوف خاطئ لمركبات تابعة لنظام الرصد الآلي “ساهر”.
وأوضحت المصادر أن المخالفات تم تحريرها مؤخراً أثناء وقوف مركبات “ساهر” لتأدية عملها في رصد مخالفات السرعة بعدد من الطرق، مبينة وفقاً لصحيفة “عين اليوم” أن مركبات “ساهر” ليست محمية من تطبيق الأنظمة المرورية.
من جهته، أبان مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري أن عدد كاميرات “ساهر” المتحركة بطرق مكة المكرمة وصل إلى 50 كاميرا، مشيراً إلى إسهام هذه الكاميرات في تقليل نسبة الحوادث المرورية التي تقع بسبب السرعة الزائدة.
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