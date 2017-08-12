طالب محمد عبد الجواد المحلل الفني بقناة Mbc pro بضم مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع للمنتخب السعودي الأول وذلك نظراً لجاهزيته الفنية والتهديفية التي أظهرها في دورة تبوك والتي حاز خلالها كهداف الدورة وأثبت جاهزيته في الدوري ونجح في اختبار حقيقي أمام الاهلي عندما قاد الاتفاق لفوز مستحق على للأهلي بتسجيله هدفين ولا اروع . وقال :” المنتخب لا يتوقف على ناصر الشمراني ولا على نايف هزازي الذين لا يلعبون مع أي نادي وبالتالي لابد من منحه الفرصة لكونه الاجهز “. وفق “النادى”.
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