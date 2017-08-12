اكتشف الاتحاد اليمني لكرة القدم وجود تلاعب في أعمار لاعبي منتخب الشباب، الذي يستعد لتصفيات آسيا للمنتخبات تحت 16 عامًا.
وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن الاتحاد اليمني أجرى فحصًا على اللاعبين، وتجاوز 6 فقط هذا الفحص من أصل 36 لاعبًا، من التشكيلة الأولى التي تم استدعاؤها في الأيام الماضية لمعسكر المنتخب.
واكتشف الاتحاد وجود عملية “تسنين” وتزوير في أعمار 30 لاعبًا، ما استدعى ترحيلهم جميعًا، والإبقاء على ستة لاعبين فقط.
ويقوم بعض سماسرة ومدربي منتخب الشباب بجولة سريعة في محافظات الجمهورية، لجلب لاعبين آخرين وضمهم إلى معسكر الفريق، للحفاظ على ماء وجه الاتحاد اليمني أمام نظيره الآسيوي، وحل المشكلة قبل أن تتفاقم.
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