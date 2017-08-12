نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم السبت حكم القتل قصاصاً في مواطنٍ قتل آخر بمحافظة وادي الدواسر.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن سلطات الأمن كانت ألقت القبض على المواطن عايض بن ناصر بن فهاد آل فاضل القحطاني؛ لقيامه بقتل المواطن محمد بن عائض بن محمد الشايب أبو رقطه، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس عدة طلقات بسبب خلاف عائلي.
وأضافت الوزارة أنه تم التحقيق مع الجاني وأحيل للمحاكمة، وحُكم عليه بالقتل قصاصاً، لكن التنفيذ كان قد تأجل لحين بلوغ القاصر من ورثة القتيل، وبعد بلوغ القاصر طالب مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني.
وُنفذ الحكم بالجاني عايض بن ناصر بن فهاد القحطاني صباح اليوم السبت بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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