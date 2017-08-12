أكد صندوق التنمية الصناعية أن قدراته المالية الحالية لا تغطي الاحتياجات المستقبلية، لافتاً إلى أنه قدم طلباً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية باستكمال رأس مال الصندوق بمبلغ 9 مليارات ريال، وكذلك توفير 10 مليارات ريال أخرى لمواجهة متطلبات الإقراض المستقبلية.
وبيّن الصندوق رداً على استفسار مجلس الشورى بشأن تقريره (1436- 1437) أنه يقوم حالياً على تمويل 163 مشروعاً تبلغ قيمة صادراتها 16.9 مليار ريال، موضحاً أنها تمثل نسبة 12% من إجمالي قيمة الصادرات لجميع المشاريع الصناعية للقطاع الخاص.
ولفت، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، مبيناً أنه يعمل على تشجيع تنمية الخدمات اللوجستية في المملكة.
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