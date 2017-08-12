قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق إن بعض الأشخاص يتعمد خداع المفتين بطرح أسئلة عليهم حول قضايا تكون لا تزال منظورة أمام القضاء الشرعي، مبيناً أن هؤلاء لا يجوز الإفتاء لهم.
وأضاف المطلق أنه إذا علم المفتي بأن السؤال حول قضية منظورة أمام القاضي فلا يجوز له أن يفتي فيها، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن مقام القضاء أعلى وأوثق من مقام الإفتاء.
وأوضح أنه لا بأس من الإفتاء في القضايا في حال كان المستفتي يسعى لمعرفة الحق ليقرر المواصلة في دعواه أمام القضاء أو التوقف عن ذلك.
وقال: “أما من يخدعون المفتين ويأخذون الفتاوى منهم وقد لبسوا عليهم في السؤال دون أن يعطوهم الحقيقة، فهؤلاء لا يجوز لهم الاستفتاء”.
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