نجحت القوات السعودية المشتركة في إحباط هجوم نفذته ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح قبالة حدود نجران، ما أسفر عن مقتل 13 انقلابياً، بينهم خبراء في الصواريخ ومستشارون بالحرس الجمهوري.
وذكرت مصادر أن القوات السعودية المشتركة وطائرات التحالف الوطني مدعومة بحرس الحدود والحرس الوطني تمكنت من تدمير عدة أطقم عسكرية تابعة للانقلابيين، إلى جانب التصدي لمحاولة هجوم فاشلة قبالة نجران أثناء محاولتهم التسلل باتجاه إحدى الرقابات.
وأضافت المصادر بحسب “الوطن” أن طائرات الأباتشي قضت على عدد من الأهداف المتحركة والثابتة قبالة الحدود، بالإضافة إلى تدمير 5 آليات عسكرية، فيما استهدفت المدفعية راجمتين للصواريخ تابعتين للانقلابيين على مرتفعات داخل الأراضي اليمنية.
وتواصل قوات الأمن الخاصة مهامها بشن هجمات ضد ميليشيات الحوثي وحلفائهم وقيامهم بعمليات نوعية ضمن عمليات تمشيط الأراضي الحدودية، أسفر عنها أسر 6 عناصر استخباراتية تابعة للانقلابيين بينهم قيادي.
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