ذكرت مصادر أن الجهات المعنية أحالت المُنشد الذي أدى “رقصة الداب” خلال أحد المهرجانات الترفيهية بالطائف إلى النيابة العامة بعد ساعات فقط من إطلاق سراحه بكفالة وتعهد.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن النيابة العامة ستجري التحقيقات اللازمة مع المنشد؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت الأجهزة الأمنیة قد أطلقت مؤخراً سراح المُنشد بعد القبض عليه على خلفية ظهوره في مقطع فیديو متداول وهو يؤدي رقصة “الداب” على خشبة المسرح بأحد مهرجانات الطائف.
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