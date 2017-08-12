بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الجمعة)، ببرقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية.
وقال الملك سلمان في برقية العزاء: “علمنا بألم شديد بنبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج منه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، نرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.وفق “أخبار 24”.
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