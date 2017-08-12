أعلنت السلطات الهندية أنها ألقت القبض، يوم الأربعاء الماضي، على أحد مواطنيها الذين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، بعد وصوله إلى مطار غاندي الدولي في دلهي قادماً من المملكة.
وقالت إن مواطنها سيد محمد زيشان علي وصل إلى الهند بعد ترحيله من قِبل السلطات السعودية لمخالفته نظام التأشيرات، مشيرة إلى أنه يخضع حالياً للتوقيف الاحتياطي لدى الشرطة لمدة 14 يوماً.
وبالإضافة إلى اشتباه السلطات الهندية في انتمائه لتنظيم القاعدة في الهند، فإنها تطمح في أن تحصل من خلاله على معلومات عن شقيقه وصهره اللذين تتهمهما كذلك بتهم تتعلق بالإرهاب، كما تتوقع أن يكون سيد محمد قد تورط في تقديم الدعم لهما.وفق “أخبار 24”.
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