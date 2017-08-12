روى والد الشاب الذي تعرض للاحتجاز على يد عصابة مسلحة داخل إحدى استراحات جدة؛ للحصول على فدية كبيرة لإطلاق سراحه، تفاصيل الواقعة والحيلة التي استخدمها ابنه لإنقاذ نفسه، لافتاً إلى أنه استخدم تطبيق “الواتس آب” لإرشاد الجهات الأمنية عن مكان اختطافه.
وقال والد الشاب ويدعى مساعد المطيري وفقاً لـ”سبق”، إن أحد الأشخاص تواصل مع ابنه الذي يعمل في مجال تجارة السيارات قبل 3 أيام عارضاً عليه شراء سيارة فارهة بمبلغ 250 ألف ريال، موضحاً أنه ذهب لمشاهدة السيارة تنفيذاً لما اتفق عليه مع الشخص، لكنه فوجئ بتكبيله وتعصيب عينيه واحتجازه من عصابة مكونة من 3 أفراد داخل إحدى استراحات جدة.
وبيّن المطيري أن العصابة طالبت ابنه بدفع مبلغ السيارة المتفق عليه، لكنه فاجأهم بعدم إحضار النقود معه، وبرغبته في إجراء مكالمة مع أسرته لإحضار المبلغ، مشيراً إلى أنه استخدم هاتفه الجوال وقام بإرسال الموقع المتواجد فيه عبر خاصية “تحديد الموقع” في “الواتس آب”؛ ليتم تزويد الجهات الأمنية بالمعلومات قبل أن تداهم الموقع وتلقي القبض على أحد الجناة.
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