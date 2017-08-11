أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إغلاقها أحد فروع شركة زين على طريق الملك فهد بالرياض.
وأوضحت الهيئة في تصريح لها اليوم (الجمعة) أن قرار الإغلاق جاء بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.
وأضافت أن المخالفات التي تسببت في الإغلاق، هي عدم الشفافية والوضوح ومخالفة وثيقة حماية المستخدم.
وكانت الهيئة ووزارة التجارة قد أغلقت فرقهما أمس الخميس فرعَيْن لشركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي، لنفس المخالفات.وفق “أخبار 24”.
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) ١١ أغسطس، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج