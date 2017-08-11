منح الرئيس الفخري لنادي التعاون، تركي آل الشيخ، المشجع الوحيد الذي حضر مباراة فريقه أمام الفتح أمس الخميس مكافأة 10 آلاف ريال.
وحضر المباراة 1814 مشجعا، بينهم 1813 يناصرون فريق الفتح، ومشجع وحيد للتعاون من المدرجات، بحسب إحصائيات كشف عنها وليد الفراج في برنامجه “أكشن يا دوري”، مبينا أن الرئيس الفخري للفريق آل الشيخ سيمنح المشجع الوحيد مكافأة الفوز، مثله مثل اللاعبين، وهي 10 آلاف ريال.
يشار إلى أن نادي التعاون افتتح أولى جولاته بفوز كبير على نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليحصد أول 3 نقاط له هذا الموسم.وفق “أخبار 24”.
مشجع تعاوني يحضر وحيداً في مدرجات فريقه لمساندة الفريق امام #الفتح البارحه#التعاونpic.twitter.com/alALNzygnb
— الكرة السعودية (@_ksa_football_) 11 août 2017
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