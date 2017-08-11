في واقعة غريبة قلما تحدث بالملاعب، شهدت إحدى مباريات كأس إستونيا هدفا نادرا سجله فريقاً، دون أن يلمس أي لاعب منهم الكرة.
جاء ذلك في مباراة جمعت بين فريقي “بايدي” و”ليفاديا” في كأس إستونيا، ليتقدم أصحاب الأرض “ليفاديا” بهدف دون أن يلمس أي من لاعبيه الكرة.
وأحرز الهدف لاعبو “بايدي” في شباكهم بالخطأ بعد أن تبادل مدافعو الفريق وحارس مرماهم الكرة، لتستقر في مرمى “بايدي”، في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح ليفاديا.
وفق “أخبار 24”.
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