أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تعرض إحدى مروحيات قوات التحالف لخلل فني، أثناء عودتها من إحدى المهام بالداخل اليمني.
وأوضح المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في تفاصيل الحادثة، أن إحدى المروحيات التابعة للتحالف تعرضت لخلل فني أثناء عودتها من إحدى المهام.
وأضاف أن الطاقم الجوي المشغل لها اضطر للهبوط الاضطراري بإحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، وقد نتج عن ذلك إصابات خفيفة لطاقمها الجوي.وفق “أخبار 24”.
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