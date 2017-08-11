وقع بعد ظهر اليوم (الجمعة) حادث اصطدام مروع لقطاري ركاب في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية شمال جمهورية مصر العربية، وكان أحد القطارين قادماً من القاهرة والآخر من بورسعيد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث أدى لوفاة أكثر من 20 راكباً، وإصابة العشرات، في حين أعلنت وزارة الصحة المصرية حالة الطوارئ في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث.
وأظهرت صور ملتقطة من موقع الحادث مبادرة الركاب إلى إسعاف المصابين وتضميد جراحهم قبل وصول سيارات الإسعاف.وفق “أخبار 24”.
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