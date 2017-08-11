تداولت الجماهير الرياضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لقطة احتفال لاعب الفيحاء، روني فيرنانديز، بالهدف الذي سجله في شباك الهلال خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.
وظهر روني في الصورة بعد الهدف يقوم بحركة “الداب” المحظورة من جانب لجنة مكافحة المخدرات، وكان إلى جواره لاعب الفيحاء عبدالله كنو، حيث طالبت الجماهير الهلالية بضرورة معاقبة اللاعب على هذه اللقطة.
وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين، في نسخة عام 2017 ـ 2018، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.
تقدم الفيحاء في النتيجة عن طريق روني فيرنانديز في الدقيقة 31 من علامة الجزاء، وتعادل الهلال في الدقيقة 38 بكرة رأسية من المدافع عبدالله الحافظ.وفق “المواطن”.
ويُقام اللقاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وكان اليوم الخميس قد شهد افتتاح بطولة دوري جميل بمباراة التعاون مع مضيفه الفتح، وانتهى اللقاء بفوز سكر القصيم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
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