تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم بلقاء القمة المرتقبة بين فريق الاتفاق مع الأهلي الوصيف، تنتظرها الجماهير في أمسية اليوم بالدمام على ملعب الأمير محمد بن فهد.
يدخل الاتفاق المباراة منتشياً بتتويجه بطلاً لدورة تبوك الدولية الودية التي فاز بها بعد الانتصار في 3 مواجهات لم تشهد اهتزاز شباكه في أي مباراة، أما الأهلي فيسعى للعودة من الدمام بانتصار كبير على الاتفاق لتكرار سيناريو الموسم الماضي، من أجل المنافسة مبكراً على اللقب الساعي الأهلي لاستعادته.
وكان الأهلي في موسم 2016-2017 حقق فوزاً كبيراً خارج ملعبه على الاتفاق بنتيجة (4-1) على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسجل أهداف الأهلي وقتها كل من عمر السومة (هدفين) وهدف لمصطفى بصاص وتيسير الجاسم، فيما سجل للاتفاق محمد كنو، وكان الأهلي حامل اللقب آنذاك.
واستقطب فريق الأهلي الوصيف المدرب الأوكراني ريبروف، كذلك أبرز تعاقداته كانت مع اللاعب أحمد الزين قادماً من التعاون، ومحمد العويس قادماً من الشباب، والبرازيليان دي سوزا، وكلاوديمير، والنيجري أبوابونا.وفق “أخبار 24”.
القادسية – الرائد
وفي لقاء آخر يلعب فريق القادسية مع الرائد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ويدخل القادسية موسمه تحت قيادة مدربه التونسي ناصيف البياوي الذي قاد الرائد إلى المركز الخامس الموسم الماضي، أما القادسية كان بالمركز العاشر، لكن يسعى الفريقان للفوز من أجل تحقيق بداية جيدة في مشوار البطولة الصعب.
ودعم القادسية صفوفه بصفقات قليلة ولكنها قوية أبرزها النيجيري ستانلي القادم من وادي دجلة المصري بعد فترة إعارة للزمالك، والإيفواري بي كي هيرفي القادم من اتحاد طنجة المغربي، كما نجح في تمديد عقد لاعبه البرازيلي بيسمارك فيريرا.
أما الرائد فأبرم العديد من الصفقات أبرزها صقر عطيف، البرازيلي إيلي سابيا، عبدالله الشمري، أحمد الرحيلي وعبدالعزيز الجمعان.
الاتحاد – الباطن
يلتقي فريق الاتحاد والباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لمصالحة جماهيرهم بعد الخسارة في دورة تبوك، وتقديم عرض يطمئن الجماهير الاتحادية في بداية الموسم.
ويدخل الاتحاد المباراة متسلحاً بقائمة الموسم الماضي، بعد قرار “فيفا” بمنعه من التسجيل، فيما يدخل الباطن مدعوماً بـ 6 صفقات جديدة أبرمها هذا الصيف.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج