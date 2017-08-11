أعرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال رضاه بعد الفوز أمام الفيحاء، رغم تحفظه على الأداء، فيما قال الروماني كونستانتين جالكا إن فريقه لا يزال في حاجة للتجانس والانسجام خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب.
وحقق الهلال فوزا مهما 2-1 على حساب الفيحاء في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن اللاعبين عانوا من عدم التركيز وإهدار الفرص في بداية المباراة، لافتاً إلى أن الفريق سيتحسن بشكل تدريجي مع تحقيق درجة الانسجام المطلوبة.
وأكد دياز أن البداية جيدة جدا على الرغم عن عدم رضاه بالكامل عن الأداء.
على الجانب الآخر قال الروماني كونستانتين جالكا المدير الفني للفيحاء إنه فضل عدم الدفع بجميع المحترفين الأجانب لعدم تجانسهم وحاجتهم لأخذ وقت كاف، مشيرا إلى أنه سيدفع بجميع الأجانب أمام الاتحاد في الجولة الثانية.
وأضاف مدرب الفيحاء أن الهلال سيطر على كامل مجريات المباراة، لافتا إلى أن فريقه حاول استغلال المساحات لكن لم يحالفه الحظ في العديد من الفرص.وفق “أخبار 24”.
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