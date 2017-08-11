أودعت إدارة نادي الاتحاد راتب شهر في حسابات لاعبي الفريق الأول قبل تدشين 24 ساعة من انطلاق مشوارهم في مسابقة دوري جميل للمحترفين.
ويعد هذا الراتب هو الثاني منذ أن تسلمت إدارة أنمار الحائلي قيادة الدفة الإدارية للنادي الجداوي حيث كانت المتأخرات تصل إلى رواتب ثمانية أشهر منذ عهد الإدارة السابقة برئاسة حاتم باعشن.
ويفتتح الفريق الاتحادي مشواره في دوري جميل مساء الغد بمواجهة الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة” في جدة، وسط عدم ارتياح يسود المدرج الأصفر عقب المستويات الباهتة التي ظهر بها الفريق الجداوي أثناء مشاركته في دورة تبوك الودية والتي تكبد بها خسارتين.
من جانب أخر أطلقت رابطة المشجعين بنادي الاتحاد أهزوجة جديدة تحمل مسمى “شجعوه” حيث سيتم تدشينها في لقاء الاتحاد والباطن غداً .وفق “عين اليوم”.
وأوضح رئيس رابطة المشجعين المخضرم صالح القرني أنه سيتم عمل تجهيزات لإطلاق أهازيج جديدة كل أسبوعين.
وتمنى القرني أن تكون بداية جيدة ومحفزة للاعبين لتقديم مستوى مميز مقرون بنتيجة إيجابية وأن يتكلل موسم فريقه بإحراز البطولات.
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