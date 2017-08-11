سيتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الصاعد الجديد لدوري المحترفين السعودي لعقوبة مالية قدرها١٠ الآف ريال بسبب حصول ٦ من لاعبيه على بطاقات صفراء في مواجهة الهلال الذي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في أولى مباريات الفريقين بدوري المحترفين.
حيث تعتبر عقوبة الفيحاء هي العقوبة الأولى المفترض تطبيقها بناء على لائحة الانضباط السعودية التي صدرت يوم اليوم الخميس من الاتحاد السعودي لكرة القدم.وفق “الرياضية”.
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