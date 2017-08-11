أكّد أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، أن الهيئة ستحصر قريباً جميع وظائف المحاسبة والمراجعة في القطاع الخاص المشغولة بغير سعوديين كخطوة أولى لسعودتها.
ودعا المغامس جميع ممتهني وظائف المحاسبة في القطاع الخاص للتقدم على عضوية الهيئة، مشيراً إلى أنه سيتاح لجميع أعضاء الهيئة المنتسبين مميزات مثل دورات تدريبية وورش عمل مجانية وخصومات على خدمات أخرى مقدمة من الهيئة أو من غيرها.
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