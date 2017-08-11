أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين إمكانية إعادة التقديم للحصول على المساعدات المالية المقطوعة بعد مرور عام على الصرف.
وبحسب صحيفة “المدينة” فقد أقرت الوزارة مؤخراً عدة ضوابط من أبرزها الصرف حسب تاريخ التقديم، ودون تحديد موعد معين لذلك.
وصرفت الوزارة خلال الشهر الماضي مساعدات مقطوعة بنحو 480 مليون ريال، لأكثر من 40 ألف حالة، ويصل المبلغ المصروف لبعض الحالات إلى 30 ألف ريال، وذلك بناءً على عدد أفراد الأسرة، وأوضاعهم الاجتماعية، وغير ذلك.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج