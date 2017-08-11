نوَّه مدير شؤون حجاج إيران بالمدينة المنورة أكبر رضائي بجهود خادم الحرمين الشريفين في متابعة الخدمات المقدمة للحجيج وتسهيل أمورهم، مؤكداً أن ذلك يبرز اهتمام الدولة بأكملها وكذلك المواطنين الذين يعدون جميعهم جيشاً واحداً لخدمة الحجيج.
وقال: “شرف كبير أن نجد هذه المسؤولية التيي نلمسها من قِبل الحكومة لخدمة الحجيج وما تقدمه من خدمات مناسبة لنا”، لافتاً بحسب صحيفة “عكاظ” إلى أن الحجاج الإيرانيين لمسوا حسن الاستقبال والضيافة منذ وصولهم إلى مطار المدينة المنورة، ومجدداً التعبير عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال.
وكشف رضائي أن (22282) حاجاً إيرانياً وصلوا إلى المدينة المنورة منذ انطلاق موسم الحج، غادر منهم (11132) حاجاً إلى مكة المكرمة.
من جانبه، عبر مسؤول في بعثة الحج الإيرانية عن شكره لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أثناء لقائه به خلال جولة الوزير التفقدية لمرافق خدمات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أمس الخميس.
ودعا المسؤول الإيراني لوزير الحج بقبول صالح الأعمال، فيما أعرب وزير الحج عن تمنياته للحجاج الإيرانيين بأداء مناسك آمنة والعودة بسلام إلى بلادهم.
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