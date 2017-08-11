وجه مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني مديري إدارات المرور في المناطق بإلغاء المخالفات التي يرصدها نظاما “ساهر” و”باشر” حال عدم تضمنها صوراً دقيقة مستكملة كافة البيانات اللازمة لضبط المخالفة.
ورداً على ما ورد من استفسارات من إدارات المرور الفرعية، شدد الزهراني على وجود الصورة الفوتوغرافية كمستند يُعتمد عليه في تسجيل المخالفات، وأنها تقوم مقام محاضر الضبط المستخدم في الضبط اليدوي، مؤكداً على ضرورة تحرِّي الدقة واستيفاء كافة البيانات اللازمة للمخالفة.
يشار إلى أن هيئة الفصل في المنازعات المرورية تلغي المخالفات التي رُصدت عن طريق الأنظمة الآلية؛ لأسباب عدم وضوح الصورة أو عدم اكتمال البيانات بالشكل الصحيح، ويحق للمخالف إلغاء مخالفته في حال عدم وجود صورة لها أو حال عدم دقتها.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر بحسب صحيفة “المدينة” أن الإدارة العامة للمرور تتجه إلى إلغاء دفاتر المخالفات المرورية والتحول الكلي للرصد الآلي خلال العام الحالي؛ ولذلك بدأت في تعزيز إجراءات الرصد الآلي وتلافي الأخطاء الإلكترونية في عمليات الرصد.
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