عثرت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف أمس (الخميس)، على جثمان المواطن المُتهم بقتل شاب عشريني قبل يومين أمام منزله بضاحیة قارا بمدينة سكاكا؛ حيث وجد جثمان المتوفى وبه إصابة بالغة بالوجه والرأس؛ نتيجة مقذوف ناري، ولم يلاحظ جود آثار عراك أو ما يشير إلى حدوث مقاومة، الأمر الذي يثير شبهة انتحاره.
وبيّن المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أن الجهات المختصة كثفت تحقيقاتها مؤخراً في مقتل شاب عشريني، ليتضح من خلالها تورط مواطن ثلاثيني من نفس حي الشاب في الواقعة؛ بسبب خلاف وقع بينهما في وقت سابق.
ولفت إلى أن المواطن الثلاثيني تغيب عن عمله بعد الحادثة قبل أن يرد بلاغ يفيد بالعثور على جثمانه بظهرة خوعاء وبه إصابة بالغة بالوجه وبالرأس؛ نتيجة مقذوف ناري وبجواره سلاح رشاش، موضحاً أن المؤشرات الأوّلية على الجثمان تستبعد وقوع عراك أو ما شابه ذلك.وفق “أخبار 24”.
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