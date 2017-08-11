لقي رضيع مصري، عمره أسبوع مصرعه أمس (الخميس)، بعدما نهش غراب كبير الحجم جسده بمنطقة العجمي في محافظة الإسكندرية.
وأوضحت صحف مصرية أن أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية استقبل حالة طفل يدعى “آدم” ويبلغ من العمر 7 أيام؛ حيث توفي إثر إصابته بتهتك وجروح قطعية بشرايين الرقبة.
ولفتت إلى أن الجهات المعنية أجرت تحقيقات مع والدة الطفل وتبيّن أنها تركته بشرفة شقتها وتفرغت لقضاء بعض المتطلبات المنزلية، لكنها سمعت بعد فترة صرخاته، لتفاجأ بنهش غراب كبير الحجم لجسده وإحداث إصابات كبيرة به تسببت بوفاته.وفق “أخبار 24”.
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