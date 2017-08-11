أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام.
وشدد السديس على أن أمن الحرمين الشريفين وأمن الحجاج والمعتمرين والزائرين خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، أو السماح لأي كائن مَن كان بتعكير صفو فريضة الحج، بفعل مزايدين أو ممّن يخدمون مصالح أو شعارات سياسية أو دعوات طائفية.
وبيّن أنه ستتم الاستفادة التامة خلال موسم الحج من كامل المرحلة الثالثة من مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف، والاستفادة من “التوسعة الشمالية” في الحرم المكي الشريف، والاستفادة من المصاطب كافة.
وأشار السديس إلى أن الرئاسة وفرت 10 آلاف موظف وموظفة من المؤهلين علمياً وعملياً لمراقبة ومتابعة سير العمل في موسم الحج، بالإضافة إلى عمال وعاملات النظافة.
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن خطة موسم الحج لهذا العام اشتملت على حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” في موسمها الخامس، والبدء من فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة في تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بالكسوة الجديدة، وسيتم تكثيف برامج التوجيه والإرشاد وأعمال النظافة وسقيا زمزم والعربات والصيانة والتشغيل.وفق “أخبار 24”.
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