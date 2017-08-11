كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في قرار هيئة الاتصالات وتقنیة المعلومات المتعلق بإيقاف خدمات اثنین من أكبر فروع شركتي “stc” و”mobily” في العاصمة الرياض، لافتةً إلى أن مدير فرع stc”” رفض في البداية تنفيذ القرار، لكنه امتثل في النهاية للأمر بعد تهديده باستدعاء الجهات الأمنية.
وأرجعت المصادر، وفقاً لـ”عاجل”، أسباب إغلاق الفرعين إلى عدم التزامهما بحماية المستهلك، من خلال رفع الحد الائتماني دون العودة للعميل حال وصوله للحد المسجل له، إلى جانب عدم تجاوبهما مع استفسارات وشكاوى العملاء، واشتراط دفع الفواتير قبل الاعتراض على قيمتها.
ولفتت إلى أن الجهات المعنية حصلت على توقيع من الشركتين بعدم فتح الفرعين حتى إشعار آخر، موضحةً أن القرار صادر بمشاركة ثلاث جهات؛ هي هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات ووزارة التجارة.
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