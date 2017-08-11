قدم بنك “ستيت بنك أوف إنديا” طلباً لمؤسسة النقد العربي السعودي بإغلاق فرعه بمحافظة جدة، فيما وافقت المؤسسة على طلبه.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أمس الخميس، أن فرع بنك “ستيت بنك أوف إنديا” في محافظة جدة تقدم بطلب للتوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، نظراً لتغير الخطط الاستراتيجية للبنك الأم في إعادة انتشار فروعه حول دول العالم.
وطالبت المؤسسة جميع عملاء البنك بالتقدم بشكوى لإدارة حماية العملاء لدى “ساما” في حال وجود أي مخالفة بحقهم، وذلك عن طريق قنوات التواصل الخاصة بالمؤسسة.
يشار إلى أن فرع “بنك ستيت بنك أوف إنديا”، أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، وسبق له الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بتاريخ 3 أكتوبر 2005م، ومن المتوقع خروج الفرع من السوق السعودي في نهاية العام الحالي 2017م.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج