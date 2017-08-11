وثق مواطن عبر مقطع فيديو ذهاب مجموعة من العمالة لصيد السمك في مياه الصرف الصحي في الحاير بالدلم، على حد قوله، بغرض استخدامه في المطعم الذي يعملون به.
وأوضح الفيديو الذي صوره المواطن مواجهته للعمالة، وتتبعهم ليتأكد أنهم يعملون بالفعل في أحد المطاعم، ومن ثم ذهابه إلى بلدية الدلم، وإبلاغه عنهم لإجراء مزيد من التحقيق في الأمر.
بدورها، ردت بلدية الدلم على شكوى وفيديو المواطن، بالتأكيد على أنها راجعت المطعم المعني، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، وتثبتت من وجود التراخيص النظامية، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية.
وأضافت أنها فحصت عينات السمك الموجودة وتبين للمختصين أنها تختلف عن الأسماك الموضحة في الفيديو، مع وجود فواتير توضح شراءها من شركات معروفة، في الوقت الذي أُخذت فيه عينات منها لفحصها والتأكد منها.
وفق “أخبار 24”.
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