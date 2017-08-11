توفي اليوم (الخميس) الإعلامي والمذيع خالد اليوسف، الذي كان أحد أبرز مذيعي القناة السعودية الأولى في سنواتها الذهبية قبل عقود.
وتوفي اليوسف، وفق ما أكده مقربون وأصدقاء، بعد معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.
وسارع الإعلاميون إلى رثاء أستاذهم وزميلهم الذي عاصره كثير منهم في الزمن الجميل للقناة الأولى والإذاعة السعودية قبل عقود من الآن، حينما اشتهر بتقديمه نشرات الأخبار وبرامج عديدة، أشهرها كان “ما يطلبه المستمعون” على الإذاعة.
وتقدم المعزين وزير الإعلام عواد العواد، الذي كتب على حسابه بـ “تويتر”: “نعزي المجتمع الثقافي والإعلامي في وفاة المذيع القدير #خالد_اليوسف رحمه الله رحمة واسعة وعزاؤنا لأسرته ومحبيه”.وفق “أخبار 24”.
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