أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج لتحفيز وتشجيع السعوديين والسعوديات الذين يمارسون العمل الحر بمشاريع ذاتية أو بالاستثمار، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل حول المبادرة، أن أي سعودي أو سعودية يؤدي عملا يدر عليه دخلا ماليا دون حاجته إلى الالتحاق بوظيفة تعاقدية مع طرف آخر، سيمكَّن من الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات الاجتماعية بعد التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأفاد أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيتحمل الاشتراكات التأمينية نيابة عن السعوديين العاملين في الأعمال الحرة لمدة معينة، مما يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة في بداية ممارستهم للعمل الحر.
وأضاف أن البرنامج سيمكّن جميع من يؤدون أعمالا ذات مدخول مالي حاليا، كأصحاب مهن الأسر المنتجة، أو الحرف اليدوية، أو مهن البيع الإلكتروني، أو مهن الحرف المهنية الحرة مثل النقل، أو الخدمات الكهربائية والإلكترونية، أو الاستشارات القانونية، أو الترجمة، وغيرها من المهن المختلفة التي يعمل أصحابها دون الارتباط بعقود وظيفية مع شركات ومؤسسات يترتب عليها تسجيلهم في التأمينات.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن البرنامج سيمكنهم من الالتحاق بنظام التأمينات الاجتماعية، واحتساب خدمتهم هذه ضمن تاريخهم العملي سواء استمروا في عمل حر أو التحقوا لاحقا بوظيفة، وكل ذلك دون تكلفة مالية عليهم، مبيناً أن “هدف”، سيعلن في وقت لاحق تفاصيل وشروط ومميزات البرنامج الذي سيخدم الممارسين للعمل الحر، وليسوا من أصحاب الوظائف في القطاعين العام والخاص حاليا أو طلابا على مقاعد الدراسة.
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