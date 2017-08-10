أكمل مجلس إداراة نادي النصر جميع شروط قيد اللاعبين في الموسم الرياضي الجديد 2017-2018 حيث قدمت الحوالات البنكية حتى نهاية شهر يونيو 2017م وتم حل جميع القضايا المتعلقة لدى غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم .
وكشف مراسل إذاعة UFM بالرياض على أن رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، أنهى تسديد كافة رواتب التسعة أشهر الماضية والتي بلغت ٣٨ مليون ريال، فيما بلغت مجموع المبالغ المالية للقضايا الخاصة على النادي في غرفة فُض المنازعات ١٦ مليون ريال ليصبح المجموع الكامل ٥٤ مليون ريال، وينتظر أن تعلن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الساعات القادمة السماح لنادي النصر بتسجيل لاعبيه الجدد والمحترفين لهذا الموسم.وفق “أخبار 24”.
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