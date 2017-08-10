وافق النادي الأهلي المصري وافق على انضمام حسام غالي للنصر بعد العرض الذي تلقاه اللاعب خلال الأيام الماضية من قبل الفريق السعودي.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قد أعلن أن غالي أخبره بتلقيه عرضًا من النصر السعودي فور مخاطبة النادي السعودي للاعب
وسيوقع غالي على عقد رسمي مع النصر موسم واحد بمقابل 850 ألف دولار.
ويصل غالي إلى الرياض الأسبوع المقبل، من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسجيله ضمن القائمة.
وسبق ولعب غالي لصفوف النصر في 2009 بعدها عاد مرة آخرى إلى النادي الأهلي.وفق “أخبار 24”.
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