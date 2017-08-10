سجل محمد نور لاعب الاتحاد اسمه بأحرف من ذهب وذلك عندما تمكن من الحصول على أكثرية اللاعبين السعوديين الفائزين باللقب وتمكن من الفوز فيه ثماني مرات سبع منها مع الاتحاد مواســـم 1997 و1999 و2000 و2001 و2003 و2007 و2009 ثـــم الفوز مع النصر بلقب 2014 ويشاطره في الأفضلية على مستوى نادٍ واحد يوسف الثنيان الذي فاز هو أيضاً مع الهلال بسبعة ألقاب دوري.وفق “الرياضية”.
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