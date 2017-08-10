ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة متهما وتلاحق اثنين آخرين، بتهمة التورط في جريمة استدراج مواطن واحتجازه في استراحة بمحافظة جدة والمطالبة بفدية وقدرها 250 ألف ريال مقابل إطلاق سراحه.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز شرطة الجنوبية بمحافظة جدة تلقى بلاغاً بتاريخ 16/ 11/ 1438هـ، يفيد بإقدام 3 أشخاص على استدراج مواطن في العقد الثالث من العمر واحتجازه داخل استراحة، والمطالبة بمبلغ 250 ألف ريال لإطلاق سراحه.
وأضاف الناطق أن الشرطة تمكنت من ضبط أحد المتهمين، ويجري البحث عن المتهمين الآخرين، لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي معهم، ثم إحالتهم جميعاً للنيابة بوصفها جهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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