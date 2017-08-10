دعت هيئة تنمية الصادرات السعودية التجار ومالكي المصانع الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى العراق بتزويدها بمعلومات كاملة عن المنشأة والمنتجات المراد تصديرها، وإطلاع الهيئة على التحديات التي تواجه عمليات التصدير.
جاء ذلك، وفقاً لـ”المدينة”، ضمن خطوات اتخذتها هيئة تنمية الصادرات لتسهيل تصدير منتجات سعودية إلى دولة العراق، تضمنت عدداً من الإجراءات اللازمة لذلك.
يُذكر أن هيئة تنمية الصادرات هي هيئة حكومية أنشئت عام 1434هـ، وتعمل على رفع الصادرات السعودية غير النفطية، بتحسين بيئة التصدير بوضع الخطط والبرامج وتحفيز المصدرين، وكذلك عبر تشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، برفع جودتها التنافسية.
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