تمكنت شرطة منطقة جازان مساء أمس الأربعاء من إلقاء القبض على المواطن الذي فتح النار أمس على سيارة بوادي ضمد، ما أدى لانقلابها ومصرع مواطن وإصابة شقيقة ونجاة ثالث كان برفقتهما.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف عبدالرحمن الحكمي، أن تحريات الشرطة توصلت إلى أن المشبته به مواطن كان على خلاف سابق مع القتيل، فألقت القبض عليه، وبالتحقيق معه أقر بارتكابه الجريمة وأحضر السلاح “الرشاش” الذي استخدمه، فأوقف رهن التحقيق وأشعرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وكانت شرطة محافظة الداير باشرت أمس الأربعاء بلاغاً، حول تعرض سيارة بوادي ضمد لإطلاق نار كثيف من مجهول، ما أدى لانقلابها، وعند وصول الشرطة اتضح أن أحد الأشخاص فارق الحياة وأصيب شقيقه، ونجا ثالث كان معهما، وأفاد الناجي أن مجهولاً أطلق النار عليهم من رشاشٍ وفر هارباً، لتتمكن الشرطة من اعتقال الجاني لاحقاً.وفق “أخبار 24”.
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