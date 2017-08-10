دعت وزارة الخدمة المدنية 804 مواطناً ومواطنة من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، المعلن عنها في الربع من ذي القعدة الجاري، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.
وأوضحت الوزارة على المدعوين أن المراجعة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 02 – 12 – 1438هـ، وأكدت الوزارة عليهم بضرورة اصطحاب الوثائق اللازمة.
وشددت الوزارة على أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح المحددة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.وفق “أخبار 24”.
وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات في الملفين المرفقين أدناه.
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