أصدرت أمانة منطقة عسير أول رخصة إلكترونية مهنية لنشاط نسائي عبر بوابة الخدمات البلدية “بلدي”، كأول أمانة على مستوى المملكة .
وقد تسلمت إحدى السيدات أمس الأول الثلاثاء أول رخصة من إدارة الرخص والرقابة الشاملة وتقنية المعلومات بالأمانة، وذلك بعد أن استوفت كافة الشروط المطلوبة بحسب النظام.
وتهدف خدمة “بلدي” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية لتسهيل إجراءات حصول طالبي الرخص، وتقديم الدعم والمساندة لهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مقار الأمانات.وفق “أخبار 24”.
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