أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن الجهات المختصة تحقق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويحمل ألفاظا مسيئة منسوبة إلى أحد رجال الأمن، وستقوم بمحاسبة من تثبت مسؤوليته.
وحذر المتحدث باسم الوزارة من الإساءة وإطلاق الألفاظ النابية الخارجة عن الذوق العام سواء للأشخاص أو المجموعات أو الجهات، مؤكدة تعقبها وملاحقتها لكل من يطلق العبارات النابية ويخرج عن العرف الاجتماعي.
وكان أمير المنطقة الشرقية وجه الجهات المختصة بمتابعة وملاحقة المسيئين، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص، وأن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات، وعبر أي وسيلةٍ كانت ومحاسبته.وفق “أخبار 24”.
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