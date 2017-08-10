سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

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“النقد” تلزم شركات التأمين بإعادة المبالغ غير المنقضية للمؤمن له خلال 3 أيام عند الإلغاء