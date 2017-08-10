رصد تقرير صحفي حجم المبالغ التي أنفقتها الأندية السعودية خلال موسم الانتقالات الحالي، مُبيناً أن الأندية الـ14 أنفقت نحو ربع مليار ريال على 136 صفقات انتقال للاعبين.
وأرجع التقرير وفقاً لـ”الحياة”، أسباب ضخ هذه الأموال الكبيرة في الصفقات إلى قرار زيادة عدد الأجانب الذين يمكن لكل ناد التعاقد معهم خلال الموسم إلى جانب السماح بالتعاقد مع حارس أجنبي، وكذلك مواعيد انطلاق المسابقة والتي تتزامن مع منتصف الإجازة الصيفية.
ولفت إلى أن أكثر الظواهر البارزة في سوق الانتقالات الخاصة بالأندية هذا العام هو نادي الفيحاء لإبرامه تعاقدات مع 23 صفقة، بينهملاعبون كبار ليصبح أكثر نادٍ في الدوري يتعاقد مع لاعبين جدد، موضحاً أن دوري هذا العام سيكون أكثر إثارة وصخباً عن الأعوام الماضية.
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