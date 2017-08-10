أعلن نادي النصر إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط المغربي محمد فوزير، وانتقاله رسمياً من نادي فتح الرباط المغربي إلى صفوف الفريق لمدة 3 سنوات.
محمد فوزير من موالد مدينة الدار البيضاء المغربية عام 1991، وشارك مع فريقه السابق في البطولة العربية التي ودعها من الدور نصف النهائي أمام الترجي التونسي الذي توج باللقب، وتواجد مع فريقه أمام النصر في البطولة وأحرز 3 أهداف في المباراة التي خسرها النصر برباعية نظيفة.وفق “أخبار 24”.
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