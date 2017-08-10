كشف المحترف النيجيري بصفوف النادي الأهلي قودفري ابوابونا، عن تحسن حالته الصحية، بعد دخوله أحد مستشفات جدة لتلقي العلاج.
وقال :” أنا بصحة جيدة ولله الحمد، وحالتي تتحسن تدريجياً”.
وتمنى أن يكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الأهلي الثانية في دوري جميل أمام الفتح، وقال:” أتمنى أن أكون جاهزاً للمباراة الثانية في الدوري، وأتمنى التوفيق لزملائي اللاعبين في المباراة الأولى أمام الاتفاق يوم الجمعة القادمة”.
محترف #الأهلي النيجيري قودفري ابوابونا لـ #عين_اليوم: عودتي قريبة.. وهذه رسالتي للأهلاويين
👈🏻دوري_جميل pic.twitter.com/fzlys7jj97
— عين اليوم (@3alyoum) August 9, 2017
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