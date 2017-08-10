أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، توقيع اتفاقية إنهاء عقد مع حارس مرماه خالد شراحيلي، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها في النادي، وساهم معه في تحقيق عدد من البطولات.
يذكر أن شراحيلي انضم للهلال عام 2005 قادماً من نادي سدوس وأعير أكثر من مرة لنادي الرائد، وساهم في تتويج الهلال بعدد من الألقاب؛ منها دوري جميل وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.
وكان نادي الهلال قد تكفل بعلاج وتأهيل خالد شراحيلي في عيادة النادي الطبية، حتى انتهاء برنامجه الطبي والتأهيلي، فيما لم يكشف عن وجهة اللاعب المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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