كشف المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، أنه رصد اليوم تعرض عددٍ من الجهات الحكومية لهجمات إلكترونية غير تقليدية، من النوع الذي حذر منه المركز أول أمس، وهي هجمات تستخدم فيها برمجية خبيثة.
وأوضح المدير التنفيذي للتطوير الإستراتيجي والتواصل بالمركز الدكتور عباد العباد، وفقاً لـ”مكة”، أن المهاجمين يستخدمون برمجية DNS-Bot التي تزرع أبواب داخل جهاز الضحية باستخدام بروتوكول DNS، يتمكن خلالها المهاجمون من توصيل جهاز الضحية مع خوادمهم، ومن ثم التحكم فيه بسرقة الملفات، أو تدمير الشبكة.
وأضاف الدكتور العباد، أن الجهات الحكومية التي تعرضت للاختراق من البرمجية المذكورة، كانت أضرارها محدودة، وذلك نتيجة للمتابعة والرصد، ونتيجة للتحذيرات التي أطلقها المركز.
وكان المركز الوطني للأمن الإلكتروني حذر أول أمس الثلاثاء من هجمات إلكترونية غير تقليدية ينفذها مهاجمون يستخدمون برمجية خبيثة، داعياً لتوخي الحيطة والحذر عند الدخول لبروتوكول DNS وعدم فتح الرسائل المجهولة التي تصل عبر البريد، وهي الطريقة التي يتمكن بها المهاجمون من اختراق أجهزة ضحاياهم.
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